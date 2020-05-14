Сердюк заявил об отсутствии предпосылок к объединению ЯНАО и Тюменской области

Предпосылки для объединения Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области отсутствуют. Такое мнение озвучил депутат Государственной думы РФ Михаил Сердюк, прокомментировав предложение депутата Павла Дорохина.

Сердюк полагает, что для подобных действий нет необходимости, потому что каждый из субъектов показывает хорошие результаты. Все задачи в экономической, инвестиционной и других сферах уверенно реализуются, пишет iReactor. Объединение не будет способствовать улучшению в названных регионах.

Парламентарий отметил, что каждый из субъектов силен в своем направлении, а подобного рода изменения потребуют не только длительного времени, но и снизят показатели. Итогом может стать даже некоторое ухудшение жизни населения.

По мнению Сердюка, не следует рушить то, что прекрасно работает. Информация об объединении регионов является лишь предложением отдельных лиц, подчеркнул депутат.