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16:07   14 Мая 2020
Весь мир

Рябков: Запад на фоне COVID-19 решает внутренние проблемы за счет внешних врагов

Рябков: Запад на фоне COVID-19 решает внутренние проблемы за счет внешних врагов

Атлантическим лагерем в период пандемии движет нестерпимый соблазн решать внутренние проблемы за счет внешних врагов. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время онлайн-презентации внеочередного специального доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в "осыпающемся мире"».

«Удивляет как перед лицом общей беды некоторые государства занимаются поиском виновных», — сказал дипломат.

Рябков связывает такое поведение некоторых западных стран с утратой атлантическим лагерем лидерства.

«Примером русофобии и синофобии стала попытка преподнести помощь (Китая и России — прим. ред.) другим странам в условиях пандемии как укрепление геополитического влияния», — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия и Китай якобы распространяют «дезинформацию» в условиях пандемии COVID-19. По мнению главы Альянса, Пекин и Москва хотят изменить существующий миропорядок и повлиять на политические процессы в НАТО и Евросоюзе.

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Автор: Петр Александров
#нато #рябков #столтенберг #валдай

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