МИД РФ рассказал о новой волне русофобии на Западе из-за коронавируса

Российская Федерация испытывает беспокойство из-за того, что мировая пандемия коронавируса стала поводом, чтобы некоторые страны начали сводить геополитические счеты с оппонентами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что на Западе на фоне пандемии наблюдается новая волна русофобии.

Ранее сразу несколько американских изданий разместили публикации, что в России якобы занижаются показатели смертности пациентов, у которых медики выявили коронавирус нового типа. Российская сторона опровергла эти сообщения и назвала их фейковыми.