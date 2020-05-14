Волынец: в регионах нельзя проводить ЕГЭ, пока не отменен карантин в Москве

Даже если по всей России введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения будут отменены, а в Москве, городе с самым большим числом выявленных больных, сохранятся, проводить Единый государственный экзамен в школах будет нельзя.

Об этом в четверг, 14 мая, заявила руководитель Национального родительского комитета Ирины Волынец, которая приняла участие в онлайн-эфире по теме «Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?» в Медиагруппе «Патриот».

По ее словам, дату сдачи Единого госэкзамена уже один раз передвинули из-за эпидемии коронавируса, и возможно передвинут еще раз, потому что пока не ясно, когда будет отменен режим самоизоляции.

«Более того, даже если во всей стране снимут [ограничения], а в Москве [карантин] останется как в городе с наибольшим количеством заболевших, то все будут ждать Москву и передвигать еще раз, — подчеркнула Волынец. — Потому что Единый государственный экзамен проводится единоразово, единовременно во всех регионах нашей страны».

При этом руководитель Национального родительского комитета одобрительно отозвалась о решении вузов, принимать абитуриентов без сдачи общих дисциплин, по результатам профильных экзаменов. Это, по ее словам, позволит разгрузить и систему, и детей.

«Получается, что в одном кабинете смогут находиться всего лишь несколько детей, учитывая дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать. И не факт вообще, что вся кампания не переместится на осень», — заключила Волынец.

Напомним, по обновленным данным, на 14 мая, в России выявлено 252 245 человек, инфицированных коронавирусом нового типа. Из них 2 305 заболевших скончались.