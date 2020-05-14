Российской авиаотрасли предрекли восстановление не раньше весны 2021 года

Прогнозировать восстановление всей авиаотрасли преждевременно, считает эксперт движения «Сильная Россия», председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«В целом прогнозировать восстановление авиаотрасли в этом году было бы преждевременно, поскольку не до конца понятно, когда будет снят режим самоизоляции во многих регионах России, когда будет открыто международное сообщение, а это все взаимосвязано. Открытие одного международного направления – это не решение всех проблем, нужно ждать, когда откроется весь мир», — рассказал он «Политике сегодня».

Авиаотрасль начнет восстанавливаться только весной 2021 года. Тогда она достигнет примерно тех значений, которые были до закрытия авиасообщения, считает Зотов.

«Возобновление полетов авиакомпании "Победа" мы воспринимаем как позитивную новость, причем позитивную для всех: и для авиаотрасли, и для пассажиров, так как авиакомпания "Победа" летала в ряд российских городов по ценам ниже, чем у конкурентов, что являлось дополнительными возможностями мобильности», — отметил эксперт.

14 мая началась продажа билетов на рейсы лоустера «Победа» по 73 российским направлениям. В пресс-службе авиакомпании пообещали цены в среднем почти втрое ниже прошлогодних.

«Изучив сайт авиакомпании "Победа", я отметил, что обновленный дизайн стал более удобным, компактным и появилась опция бронирования билетов и возврата всего за пятьсот рублей. Правда, здесь пока непонятно, будет ли возврат осуществлен при отмене рейса деньгами или ваучером, но тем не менее, это уже позитивная направленность», — считает Зотов.

14 мая правительство РФ выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний. Ранее помочь авиаперевозчикам поручил президент Владимир Путин. Субсидию можно будет потратить на зарплаты персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.