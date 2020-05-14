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15:26   14 Мая 2020
Общество

Путин заявил о выздоровлении главы Минобрнауки Фалькова от COVID-19

Путин заявил о выздоровлении главы Минобрнауки Фалькова от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что глава Министерства просвещения Валерий Фальков вылечился от коронавирусной инфекции.

Глава государства поделился радостной новостью о состоянии здоровья главы ведомства после совещания по генным технологиям, которое прошло в формате видеоконференции. В ходе онлайн-встречи Валерий Фальков сам доложил Владимиру Путину о выздоровлении. Сейчас министр просвещения вернулся к полноценному исполнению своих должностных обязанностей.

Президент Российской Федерации также заявил, что необходимо поддержать оформление вакцины от коронавирусной инфекции. Медикамент должен быть представлен исследователями центра "Вектор" уже к сентябрю этого года. Информацию об эпидемиологической обстановке на территории страны необходимо отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #рф

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