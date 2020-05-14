ФБК пытается оспорить приговор суда по делу о клевете в адрес "Московского школьника"

Признанный иностранным агентом в России "Фонд борьбы с коррупцией" решил оспорить решение суда о взыскании с него 88 млн рублей в пользу "Московского школьника". Однако у него это вряд ли получится, считает эксперт Эрнест Макаренко.

ФБК растиражировал очередное "расследование" под название "Чудовищно. Чем кормят детей в московских школах и детских садах". После чего компания "Московский школьник" выступила с иском и потребовала взыскать компенсацию за клевету в размере 1,4 млрд рублей и 88 млн рублей за упущенную выгоду. Две инстанции уже частично удовлетворили прошение.

Суд посчитал, что высказывания сотрудников ФБК, блогера Алексея Навального и активистки Любови Соболь не соответствуют действительности. Поэтому фигуранты дела должны выплатить "Московскому школьнику" 88 млн рублей. Однако они пытаются уйти от ответственности. В арбитражный суд Москвы 13 мая поступила кассационная жалоба. Несмотря на это, их попытка вряд ли выльется во что-то, считает общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии Nation News.

"Ролик был чистейшей клеветой, сфабрикован специально. Жаль только, что заплатит Навальный не из своего кармана. Будет опять донаты со школьников собирать, или спонсорам придется раскошелиться", — заметил эксперт.

Вина ФБК полностью доказана судом, поэтому его сотрудники должны в полной мере ответить за клевету, заметил Макаренко. Было бы хорошо, чтобы Навальный за все подлости отвечал деньгами, подытожил эксперт. Это уже не первый раз, когда блогер сеет клевету в обществе. Несколькими днями ранее он опубликовал в Сети видео, где выставил мошенников за пострадавших от пандемии коронавируса.