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15:15   14 Мая 2020
Общество

Собянин: Москва переходит на иммуноферментный анализ тестирования COVID-19

Собянин: Москва переходит на иммуноферментный анализ тестирования COVID-19

Столичные врачи будут проводить новый тип тестирования коронавирусной инфекции. Собянин сообщил об иммуноферментном анализе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых методах тестирования пандемии коронавируса. Столица планирует переход на ИФА-диагностику COVID-19.

Врачи будут применять новый метод на территории Москвы. "Мы подходим к практической реализации иммуноферментного анализа", сообщил Сергей Собянин.

Усовершенствованный тип определения наличия частичек вируса позволит увеличить количество проводимых тестов. Власти Москвы рассказали о переходе на следующий уровень тестирования в столичной медицине.

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин #анализ #тестирование

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