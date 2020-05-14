Собянин: Москва переходит на иммуноферментный анализ тестирования COVID-19

Столичные врачи будут проводить новый тип тестирования коронавирусной инфекции. Собянин сообщил об иммуноферментном анализе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых методах тестирования пандемии коронавируса. Столица планирует переход на ИФА-диагностику COVID-19.

Врачи будут применять новый метод на территории Москвы. "Мы подходим к практической реализации иммуноферментного анализа", сообщил Сергей Собянин.

Усовершенствованный тип определения наличия частичек вируса позволит увеличить количество проводимых тестов. Власти Москвы рассказали о переходе на следующий уровень тестирования в столичной медицине.