Bloomberg: беднеющие из-за коронавируса американцы не могут купить мясо

Мясо в США переходит в категорию премиальных продуктов, исчезая из обычных магазинов и оставаясь в продаже лишь там, где его могут купить люди с высокими доходами, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что на крупных американских заводах, как правило, работают выходцы из бедных семей, которые не могут позволить себе больничные. Также многие потребители сейчас сталкиваются с безработицей, сокращением зарплат, что вынуждает отказываться от мясной продукции, дорожающей с начала апреля. Иначе говоря, пандемия нового коронавируса еще сильнее обнажила социально-экономическое неравенство.

Из-за COVID-19 ведущие производители мяса закрыли свои фабрики, поскольку персоналу там трудно дистанцироваться друг от друга, так что дефицита поставок избежать не удалось. В то же время производство премиальных мясных продуктов, которым занимаются небольшие компании, пострадало в гораздо меньшей степени.

Американские власти пошли по пути раздачи населению "вертолетных денег", однако большинство экспертов сходится во мнении, что всеобщая материальная помощь в период пандемии не имеет смысла. Это не помогло ни побороть инфекцию, ни стабилизировать финансовое положение граждан.