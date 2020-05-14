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15:32   14 Мая 2020
Россия

Учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск

Учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск

Перенос сроков сдачи российскими выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом учебном году позволит петербургским учителям раньше обычного уйти в летний отпуск, чтобы затем начать подготовку к новому учебному году.

Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» в четверг, 14 мая, рассказала глава отдела общего образования петербургского Комитета по образованию Анна Грубская.

По ее словам, школьных учителей начнут отпускать в отпуск уже в июне.

«Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране — в этом году у учителей изменится график, — добавила Грубская. — Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года».

При этом она особо отметила, что никаких планов по урезанию отпусков учителей из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавиируса, нет. Новый учебный год планируется начать 1 сентября.

Учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск

Главное, по словам Грубской, определиться, наконец, со сроками проведения ЕГЭ, так как именно от этого, зависит, как будет выстраиваться работа и со школьниками, и со школами, и с вопросами, касающимися отпусков учителей.

«56 дней отпуска никто не отменял, а 1 сентября нам, конечно, хочется начать новый учебный год, и мы его начнем обязательно», — заключила руководитель отдела общего образования.

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Автор: Александр Люблинский
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