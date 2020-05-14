Учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск
Перенос сроков сдачи российскими выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом учебном году позволит петербургским учителям раньше обычного уйти в летний отпуск, чтобы затем начать подготовку к новому учебному году.
Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» в четверг, 14 мая, рассказала глава отдела общего образования петербургского Комитета по образованию Анна Грубская.
По ее словам, школьных учителей начнут отпускать в отпуск уже в июне.
«Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране — в этом году у учителей изменится график, — добавила Грубская. — Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года».
При этом она особо отметила, что никаких планов по урезанию отпусков учителей из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавиируса, нет. Новый учебный год планируется начать 1 сентября.
Главное, по словам Грубской, определиться, наконец, со сроками проведения ЕГЭ, так как именно от этого, зависит, как будет выстраиваться работа и со школьниками, и со школами, и с вопросами, касающимися отпусков учителей.
«56 дней отпуска никто не отменял, а 1 сентября нам, конечно, хочется начать новый учебный год, и мы его начнем обязательно», — заключила руководитель отдела общего образования.