Учителей в Петербурге смогут раньше обычного отправить в отпуск

Перенос сроков сдачи российскими выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом учебном году позволит петербургским учителям раньше обычного уйти в летний отпуск, чтобы затем начать подготовку к новому учебному году.

Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» в четверг, 14 мая, рассказала глава отдела общего образования петербургского Комитета по образованию Анна Грубская.

По ее словам, школьных учителей начнут отпускать в отпуск уже в июне.

«Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране — в этом году у учителей изменится график, — добавила Грубская. — Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года».

При этом она особо отметила, что никаких планов по урезанию отпусков учителей из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавиируса, нет. Новый учебный год планируется начать 1 сентября.

Главное, по словам Грубской, определиться, наконец, со сроками проведения ЕГЭ, так как именно от этого, зависит, как будет выстраиваться работа и со школьниками, и со школами, и с вопросами, касающимися отпусков учителей.