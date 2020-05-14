Росавиация подготовила проект о восстановлении авиаперелетов

Росавиация предоставила документ, который поможет восстановить авиаперевозки в стране.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Федеральное агентство воздушного транспорта вместе с "Центральной клинической больницей гражданской авиации" разработали перечень указаний, способный поэтапно вывести систему авиасообщения на прежний уровень.

Ранее представитель компании "Аэрофлот" рассказал, что с 1 июня 2020 года лоукостер "Победа" вновь откроет полеты над территорией страны, а билеты станут доступными с 14 мая.