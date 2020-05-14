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14:22   14 Мая 2020
Политика

Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

Не стоит забывать о решении стратегических задач и масштабных проектах, несмотря на борьбу с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В четверг, 14 мая, глава государства подчеркнул, что Россия должна разработать целую линейку технологий в медицине, промышленности и экологии. Президент призвал обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию крупных проектов.

Он напомнил, что все последние усилия российских властей были направлены на противодействие эпидемии COVID-19 и подготовку неотложных мер поддержки россиян и экономики. Работа в этом направлении будет продолжаться, однако теперь появилась возможность сосредоточиться на долгосрочных проектах.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #проект #коронавирус

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