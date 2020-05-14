Публикация "Радио Свобода" о вынужденной эвтаназии в Петербурге признана фейком

Генеральная прокуратура признала фейком новость "Радио Свобода" о том, что медики в Санкт-Петербурге якобы прибегают к вынужденной эвтаназии из-за нехватки аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в середине апреля начала проверку одного из ресурсов "Радио Свобода". Причиной стало заявление Хинштейна о распространении фейков в статье "Реаниматолог об адских условиях работы" от 11 апреля на сайте "Север.Реалии". В тексте упоминались анонимные источники, которые утверждали, что врачи в Санкт-Петербурге якобы были вынуждены использовать эвтаназию по отношению к пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией. Авторы материала заявляли: причина применения метода — нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких.

Запрос члена Государственной думы был удовлетворен сотрудниками прокуратуры. Информацией об этом Хинштейн поделился в Twitter. К публикации парламентарий прикрепил фотографию документа за подписью замглавы ведомства Виктора Гриня. Из текста следует, что правоохранители выявили факты недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом официальной и создает угрозу общественному порядку и безопасности.

"Радио Свобода" уже публиковало тексты, нацеленные на разжигание межнациональной вражды. Официальное СМИ Конгресса США сообщило недостоверные данные о якобы бедственном положении работников-мигрантов, которые находятся в Москве во время пандемии коронавирусной инфекции, писало Федеральное агентство новостей.