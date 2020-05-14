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14:04   14 Мая 2020
Общество

Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что она вернулась к работе после болезни.

Любимова, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, сообщила, что врачи ее выписали. В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что уже выздоровела и чувствует себя хорошо. Глава Минкультуры лечилась дома на протяжении трех недель. По словам Любимовой, болезнь протекала в легкой форме.

Она также рассказала о работе в условиях режима самоизоляции. Министр отметила, что строить рабочий процесс было непросто, но все работники взаимодействовали в удаленном режиме со всеми подразделениями министерства и с профессиональным обществом. 

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Автор: Яна Либерман
#министр #любимова #коронавирус

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