Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что она вернулась к работе после болезни.

Любимова, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, сообщила, что врачи ее выписали. В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что уже выздоровела и чувствует себя хорошо. Глава Минкультуры лечилась дома на протяжении трех недель. По словам Любимовой, болезнь протекала в легкой форме.

Она также рассказала о работе в условиях режима самоизоляции. Министр отметила, что строить рабочий процесс было непросто, но все работники взаимодействовали в удаленном режиме со всеми подразделениями министерства и с профессиональным обществом.