Правоохранители оштрафовали около 200 человек за нарушение масочного режима в метро Москвы

Новые правила начали действовать на территории московского метрополитена. Пресс-служба "Организатора перевозок" сообщила о штрафах в отношении 198 человек за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал РИА Новости о начале действия нового режима в Москве.

После введения дополнительных мер более 98% пассажиров стали использовать индивидуальные средства защиты. Не исполняющие предписание граждане были наказаны материально, рассказал Владислав Султанов.