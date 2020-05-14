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14:03   14 Мая 2020
Общество

Правоохранители оштрафовали около 200 человек за нарушение масочного режима в метро Москвы

Правоохранители оштрафовали около 200 человек за нарушение масочного режима в метро Москвы

Новые правила начали действовать на территории московского метрополитена. Пресс-служба "Организатора перевозок" сообщила о штрафах в отношении 198 человек за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал РИА Новости о начале действия нового режима в Москве.

После введения дополнительных мер более 98% пассажиров стали использовать индивидуальные средства защиты. Не исполняющие предписание граждане были наказаны материально, рассказал Владислав Султанов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #метро #режим #маски

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