Россия и Китай пытаются увеличить свое влияние среди стран НАТО и ЕС, распространяя дезинформацию и желая дестабилизировать ситуацию в этих странах в условиях пандемии COVID-19. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он высказался в интервью итальянской прессе.

По словам генсека, нет иной причины для действий российских и китайских государственных и негосударственных игроков. Они, по словам Столтенберга, распространили массу искаженной информации и пропаганды. Однако конкретных примеров такой деятельности он не привел.

Ранее стало известно, что Госдума РФ обратилась в МИД России с просьбой лишить аккредитации американское и британское издания The New York Times и Financial Times за их сомнительные публикации о смертности от коронавируса в России. Внешнеполитическое ведомство эту просьбу не поддержало, назвав меры "репрессивными" и не свойственными Москве.