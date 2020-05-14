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 Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией

Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией
14:03   14 Мая 2020
Политика

Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией

Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией

Россия и Китай пытаются увеличить свое влияние среди стран НАТО и ЕС, распространяя дезинформацию и желая дестабилизировать ситуацию в этих странах в условиях пандемии COVID-19. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он высказался в интервью итальянской прессе. 

По словам генсека, нет иной причины для действий российских и китайских государственных и негосударственных игроков. Они, по словам Столтенберга, распространили массу искаженной информации и пропаганды. Однако конкретных примеров такой деятельности он не привел.

Ранее стало известно, что Госдума РФ обратилась в МИД России с просьбой лишить аккредитации американское и британское издания The New York Times и Financial Times за их сомнительные публикации о смертности от коронавируса в России. Внешнеполитическое ведомство эту просьбу не поддержало, назвав меры "репрессивными" и не свойственными Москве.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #нато #китай #дезинформация #коронавирус

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