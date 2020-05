«Отрабатывают план»: Клинцевич про обвинения главы НАТО в адрес России

Лучший способ защиты — это нападение. Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы распространяют «дезинформацию» в условиях пандемии COVID-19.

По мнению главы Альянса, Пекин и Москва хотят изменить существующий миропорядок и повлиять на политические процессы в НАТО и Евросоюзе.

«Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение», — заявил Столтенберг итальянской газете la Repubblica.

Конкретных примеров дезинформации со стороны РФ и Китая Столтенберг не привел.

«У Запада есть план, связанный с информационным противостоянием и повесткой, которую они формируют. Каждое должностное лицо должно по этому поводу высказать некую негативную информацию. Не имеет значения есть какаие-то реальные факты или нет. Главное — негатив», — объяснил Клинцевич «Политике Сегодня».

Сенатор напомнил, что Китаю достаточно легко и с наименьшими потерями удалось справиться с коронавирусом, в отличие от США. Сейчас пандемия распространяется по России, но госучреждения к ней готовы. Об этом свидетельствуют количество сделанных тестов, а также соотношение выздоровевших и погибших, сопоставил статистику сенатор.

«Для американцев это невыгодно. У них есть много проблем, которые они вынуждены скрывать, а лучший способ защиты — это нападение. Сегодня американцы стоят на этой позиции. Жаль, что она враждебна, контрпродуктивна и не позволяет выстроить никакие отношения. Но она никак не влияет на наш госсуверенитет и отношения с другими странами. <…> Россия и Китай объявлены главными врагами США. Все, кто находится в сателлитах, эту песню подхватили. Очень жаль. Но время идет. И в ближайшее врем покажет кто прав, и кому еще придется обращаться за помощью», — заключил Клинцевич.

Ранее американское и британское издания The New York Times и Financial Times опубликовали материалы о якобы занижении статистики смертности от коронавируса в России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя эти статьи, подчеркнула, что страна никогда не манипулировала официальными данными.

Госдума РФ обратилась в МИД России с просьбой лишить СМИ аккредитации. Внешнеполитическое ведомство эту просьбу не поддержало, назвав меры «репрессивными» и не свойственными Москве.