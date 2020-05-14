Саудовская Аравия сократит объемы нефти на мировом рынке

Июньские поставки нефти из Саудовской Аравии в США и Европу будут сокращены наполовину, а для некоторых покупателей объемы экспорта снизятся на 60–70%, сообщает агентство Bloomberg.

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco также снизила законтрактованные на первый летний месяц поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов. В отношении восьми из них уменьшение составит 20–30%, а больше всего пострадали заказчики в Китае и Индии, которые не смогли договориться об увеличении объемов. Такие меры королевство предпринимает в условиях избытка нефти на мировом рынке.

Несколько дней назад саудовские власти объявили о планах дополнительно в июне сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки к своей квоте (до 7,5 млн, а не 8,5 млн, как предписывает соглашение ОПЕК+). Российское Минэнерго по итогам переговоров с коллегами из Эр-Рияда подтвердило, что обеспокоенность по поводу переполнения нефтяных хранилищ ослабевает, в то время как спрос на черное золото продолжает расти.