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13:34   14 Мая 2020
Экономика

Саудовская Аравия сократит объемы нефти на мировом рынке

Саудовская Аравия сократит объемы нефти на мировом рынке

Июньские поставки нефти из Саудовской Аравии в США и Европу будут сокращены наполовину, а для некоторых покупателей объемы экспорта снизятся на 60–70%, сообщает агентство Bloomberg.

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco также снизила законтрактованные на первый летний месяц поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов. В отношении восьми из них уменьшение составит 20–30%, а больше всего пострадали заказчики в Китае и Индии, которые не смогли договориться об увеличении объемов. Такие меры королевство предпринимает в условиях избытка нефти на мировом рынке.

Несколько дней назад саудовские власти объявили о планах дополнительно в июне сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки к своей квоте (до 7,5 млн, а не 8,5 млн, как предписывает соглашение ОПЕК+). Российское Минэнерго по итогам переговоров с коллегами из Эр-Рияда подтвердило, что обеспокоенность по поводу переполнения нефтяных хранилищ ослабевает, в то время как спрос на черное золото продолжает расти. 

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Автор: Василий Пименов
#нефть #саудовская аравия #bloomberg #поставки нефти #saudi aramco

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