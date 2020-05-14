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14:12   14 Мая 2020
Весь мир

Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

Излишнее промедление с отменной ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, грозит американской экономике серьезным обвалом.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. По словам министра, в США и так слишком долго выжидали с отменой ограничительных мер, и это может нанести экономике страны «глубокий урон».

«Имеется угроза уничтожения экономики США», — подчеркнул Мнучин.

По данным на 14 мая, в Соединенных Штатах Америки коронавирусом нового типа заражены 1 427 739 человек, из которых 307 836 больных выздоровели, а 85 041 – скончался. Штаты продолжают с большим отрывом лидировать среди всех стран мира и по числу заболевших коронавирусом и по количеству умерших.

Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

В связи с этим, как сообщают СМИ, Канада не хочет открывать границу с США и работает над двухсторонним соглашением о продлении запрета на пересечение американо-канадской границы до 21 июня.

При этом американский телеканал FOX News провел среди своих зрителей опрос на тему эффективности мер по борьбе с эпидемией коронавирса, принимаемых президентом США Дональдом Трампом. Зрителям предлагалось ответить, как они оценивают действия президента в условиях пандемии, выбирая из трех возможных ответов: «Очень хорошо», «Отлично» и «Превосходно».

На странный опрос внимание обратила российская журналистка Юлия Витязева, по мнению которой американцы, критикующие и осуждающие культ личности в других странах, в своей стране сами же его и создают.

«Прелесть какая! Сегодняшний опрос на Fox News: "Как бы вы оценили лидерство президента Трампа в борьбе народов против "уханьского" вируса?" А потом эти люди осуждающе пишут про культ личности в других странах», — написала Витязева в своем микроблоге Twitter.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #эпидемия #политика #минфин #весь мир #мнучин #коронавирус

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