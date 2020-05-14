Банк России сократил убыток в 2,5 раза по итогам 2019 года

Российский банк снизил убыток до 182 миллиардов рублей. Об этом сказано в отчете регулятора, отправленного в Госдуму. Прибыль Банка РФ в 2019 году увеличилась почти на 9,5 процента, до 630,7 миллиардов рублей. Расходы упали на 27,9%, до 632,6 миллиарда рублей.

Сообщается, что активы Центрального банка увеличились практически на 3 процента, и составляют 40,5 трлн рублей. Российский банк в 2019 году сократил рабочий персонал более чем на тысячу человек (на 2,4 процента). Число банковских сотрудников в ЦБ составило 49,4 тысячи человек.

Ранее стало известно, что министерство финансов больше не занимается скупкой акций у Центрального банка РФ. Больше 11 миллиардов акций Сбербанка (50% уставного капитала) обошлись ведомству в 2,139 триллиона рублей.