Всероссийская ежегодная акция "Ночь музеев" пройдет 16 мая в онлайн-формате и позволит россиянам познакомиться с объектами искусства и музейными экспонатами даже во время эпидемии коронавируса.

В рамках акции подготовлено более 20 онлайн-трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России, сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ. В ночь с субботы на воскресенье прямой эфир пройдет на официальной странице и в социальных сетях портала "Культура.РФ". Также с трансляцией можно будет ознакомиться на платформе TikTok.

Музеи подготовили специальные образовательные программы, тематические лекции и дополнительные материалы. Виртуальные туры пройдут как по постоянным экспозициям, так и по временным выставкам. Минкультуры заявило, что уже третье мероприятие в онлайн-формате после "Библионочи" и "Дня театра".