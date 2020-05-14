Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росавиация подготовила проект о восстановлении авиаперелетов

Росавиация подготовила проект о восстановлении авиаперелетов

 Публикация "Радио Свобода" о вынужденной эвтаназии в Петербурге признана фейком

Публикация "Радио Свобода" о вынужденной эвтаназии в Петербурге признана фейком
Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

 Путин назначил Сечина ответственным за постройку трех геномных центров

Путин назначил Сечина ответственным за постройку трех геномных центров
Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

 Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией

Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией
Росавиация подготовила проект о восстановлении авиаперелетов

Росавиация подготовила проект о восстановлении авиаперелетов

 Публикация "Радио Свобода" о вынужденной эвтаназии в Петербурге признана фейком

Публикация "Радио Свобода" о вынужденной эвтаназии в Петербурге признана фейком
Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

Путин призвал помнить о масштабных проектах, несмотря на COVID-19

 Путин назначил Сечина ответственным за постройку трех геномных центров

Путин назначил Сечина ответственным за постройку трех геномных центров
Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

Минфин США рассказал об угрозе уничтожения экономики

 Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией

Столтенберг: РФ и Китай дестабилизировали Запад в период COVID-19 дезинформацией
13:06   14 Мая 2020
Общество

СК РФ расследует инцидент с фото нацистов на онлайн-акции "Бессмертный полк"

СК РФ расследует инцидент с фото нацистов на онлайн-акции "Бессмертный полк"

Следственный комитет РФ выявил факты размещения фотографий нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн".

Неизвестные лица разместили на онлайн-платформе "Бессмертного полка" фотографию рейхсфюрера СС, подписав снимок как "Изображение полковника Алексеева В. М.". Также на сайте "Банк памяти" неизвестные опубликовали анкету с фото фюрера Германии Адольфа Гитлера, написав, что это якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

Сейчас следователи расследуют уголовные дела, которые квалифицируются как реабилитация нацизма — одобрение преступлений, которые установлены приговором Нюрнбергского военного трибунала. СК РФ разыскивает людей, которые выложили в Сеть нацистов, выдав их за героев Великой Отечественной войны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#ск рф #преступление #нацисты #бессмертный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...