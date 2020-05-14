СК РФ расследует инцидент с фото нацистов на онлайн-акции "Бессмертный полк"

Следственный комитет РФ выявил факты размещения фотографий нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн".

Неизвестные лица разместили на онлайн-платформе "Бессмертного полка" фотографию рейхсфюрера СС, подписав снимок как "Изображение полковника Алексеева В. М.". Также на сайте "Банк памяти" неизвестные опубликовали анкету с фото фюрера Германии Адольфа Гитлера, написав, что это якобы участник Великой Отечественной войны "Гитле Адоль Алоисо".

Сейчас следователи расследуют уголовные дела, которые квалифицируются как реабилитация нацизма — одобрение преступлений, которые установлены приговором Нюрнбергского военного трибунала. СК РФ разыскивает людей, которые выложили в Сеть нацистов, выдав их за героев Великой Отечественной войны.