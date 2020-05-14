Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Американская пресса снова задалась вопросом, что происходит с главой КНДР Ким Чен Ыном. Так, The New York Post (NYP) опубликовала материал о "пропаже" северокорейского лидера.

Газета пишет, что Ким Чен Ын отсутствовал на публичных мероприятиях около 12 дней. В материале подчеркивается, что разведслужба США может только догадываться, жив ли глава Северной Кореи и как обстоят дела с его здоровьем.

В прошлый раз Ким Чен Ын попал в поле зрения общественности и СМИ в начале мая. Тогда появились снимки, на которых лидер КНДР открывает завод удобрений. Однако, отмечает NYP, спецслужбы США засомневались в подлинности видео. Также была выдвинута версия, что в публичной церемонии участвовал двойник руководителя Северной Кореи.