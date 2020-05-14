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Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

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13:01   14 Мая 2020
Политика

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Американская пресса снова задалась вопросом, что происходит с главой КНДР Ким Чен Ыном. Так, The New York Post (NYP) опубликовала материал о "пропаже" северокорейского лидера.

Газета пишет, что Ким Чен Ын отсутствовал на публичных мероприятиях около 12 дней. В материале подчеркивается, что разведслужба США может только догадываться, жив ли глава Северной Кореи и как обстоят дела с его здоровьем.

В прошлый раз Ким Чен Ын попал в поле зрения общественности и СМИ в начале мая. Тогда появились снимки, на которых лидер КНДР открывает завод удобрений. Однако, отмечает NYP, спецслужбы США засомневались в подлинности видео. Также была выдвинута версия, что в публичной церемонии участвовал двойник руководителя Северной Кореи.

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Автор: Руслан Неглинный
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