Главу Минсельхоза Пензенской области заподозрили в присвоении бюджетных средств

ФСБ провела обыски в рабочем кабинете и по месту жительства вице-премьера правительства Пензенской области, главы регионального минсельхоза Андрея Бурлакова. Работы велись в рамках проверки по уголовному делу о мошенничестве с деньгами из бюджета.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, занимающий также пост вице-премьера региональной администрации, подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами. По данным УФСБ по региону, он может быть причастен к хищению и присвоению денег.

Ранее силовики провели обыски в рабочем кабинете Бурлакова в здании правительства Пензенской области, где произвели выемку документов. Кроме того, ФСБ нанесла визит по месту жительства подозреваемого, где также прошли обыски. Андрей Бурлаков занимает пост главы аграрного ведомства региона с 2013 года.