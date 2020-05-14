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12:42   14 Мая 2020
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Главу Минсельхоза Пензенской области заподозрили в присвоении бюджетных средств

Главу Минсельхоза Пензенской области заподозрили в присвоении бюджетных средств

ФСБ провела обыски в рабочем кабинете и по месту жительства вице-премьера правительства Пензенской области, главы регионального минсельхоза Андрея Бурлакова. Работы велись в рамках проверки по уголовному делу о мошенничестве с деньгами из бюджета.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, занимающий также пост вице-премьера региональной администрации, подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами. По данным УФСБ по региону, он может быть причастен к хищению и присвоению денег. 

Ранее силовики провели обыски в рабочем кабинете Бурлакова в здании правительства Пензенской области, где произвели выемку документов. Кроме того, ФСБ нанесла визит по месту жительства подозреваемого, где также прошли обыски. Андрей Бурлаков занимает пост главы аграрного ведомства региона с 2013 года.

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Автор: Борис Нестеров
#мошенничество #министр #обыски #пензенская область #бурлаков

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