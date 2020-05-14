Православных сербов разогнали газом в Черногории, президент Вучич растерян

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17:17   14 Мая 2020
Ближнее зарубежье

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Верующие в Черногории 12 мая отмечали день памяти Василия Острожского, одного из самых почитаемых святых Сербской православной церкви. Обычно в этот день монастырь Острог посещали сотни тысяч человек, но не в коронавирусном 2020-ом году.

Власти Черногории ввели ограничительные меры в связи с COVID–19, включая запрет покидать дома в выходные дни. Людям запретили собираться на улицах и в общественных местах, поэтому полицейские заблокировали подъезды к монастырю Острог. Однако верующие собрались в ближайшем к обители городе Никшиче.

Богослужение завершилось задержанием на 72 часа епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и семи священников «из-за собрания граждан в организации СПЦ в Никшиче, нарушающем приказ о запрете собраний», заявил директор Управы полиции Веселин Вельович.

В среду, 13 мая, граждане Черногории заблокировали машинами республиканскую дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны и потребовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полицейские применили слезоточивый газ и разбили блокаду трассы, но в ночь на четверг люди снова заблокировали дорогу, передает черногорский портал In4s.

В свою очередь, управление полиции Черногории назвало обоснованным применение слезоточивого газа. По информации ведомства, пострадали 26 полицейских и неизвестное число граждан, включая несовершеннолетних.

Ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович призвал полицейских и черногорских властей прекратить насильственное поведение в отношении граждан. Синод СПЦ и совет епископов в Черногории также заявили о необходиомсти освободить задержанных накануне духовных лиц.

«Вскоре мы представим все подробности о несправедливости и незаконных действиях против епископа Иоанникия и священнослужителей Никшича», — сказал Перович.

Президент Сербии Александр Вучич назвал сложной ситуацию в Черногории. Главу Сербской церкви патриарха Иринея также обеспокоило задержание в Черногории епископа и священников СПЦ. Сербский лидер и глава СПЦ предложили решить имеющиеся проблемы мирным путем.

«Ситуация ужасно сложная, потому что, с одной стороны, мы не должны вмешиваться во внутренние дела Черногории, а с другой — это Сербская православная церковь, часть нашего народа», — подчеркнул Вучич.

Вучич назвал сложной ситуацию с задержанием епископа СПЦ Иоанникия в Черногории

Противостояние между Сербской православной церковью и черногорскими властями продолжается уже несколько месяцев, сказал заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель в комментарии «Политике сегодня». По его словам, власти Черногории приняли закон о свободе вероисповедания, который регулирует статус и права религиозных организаций, чем существенно ограничили права СПЦ в стране.

Приверженцы Сербской православной церкви в Черногории массово поддержали СПЦ как во время принятия закона, так и после. Последнее столкновение верующих с полицией действительно связно с задержанием епископа, но это эпизод. Причина — закон о свободе вероисповедания и политика черногорских властей, связанная с этим законом.

«Священников освободят в ближайшее время, но история на этом не закончится. Появятся новые поводы. Урегулировать ситуацию можно, если власти и Сербская православная церковь найдут компромисс», — считает Кандель.

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Автор: Андрей Рыдаль
#задержание #сербия #черногория #спц

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