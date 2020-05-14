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Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

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12:31   14 Мая 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Онлайн-эфир на тему "Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?" проведет Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот". Участие в конференции примут журналисты и эксперты из сферы образования.

Даты проведения Единого государственного экзамена в России перенесены с начала лета на более поздний и пока не известный срок. Выпускники в 2020 году будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам, которые они выберут, исходя из собственной необходимости, заявил ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сообщает ФАН.

Участники пресс-конференции обсудят особенности сдачи единого госэкзамена, уточнят требования к помещениям, в которых он будет проводиться, ответят на вопросы о полном переходе на дистанционное обучение в российских вузах. Они также рассмотрят ограничения, которые могут ввести в школах в будущем. 

Участие в конференции примет начальник отдела общего и дополнительного образования комитета общего и профессионального образования Ленобласти Максим Винокуров, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Спикер онлайн-эфира – председатель Всероссийского педсобрания в Петербурге Константин Тхостов.

Начало эфира 14 мая, в 14.00. Посмотреть трансляцию можно будет по ссылке. Задать свой вопрос участникам мероприятия можно по телефону прямого эфира +7-994-424-95-87. Также доступен архив материалов и предыдущие конференции. К участию приглашаются журналисты всех СМИ.

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Автор: Борис Нестеров
#пресс-конференция #егэ #фан #патриот #пандемия

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