РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

Военные России и Турции провели 11-е по счету совместное патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В сообщении ведомства сказано, что очередное совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, которая связывает города Алеппо и Латакию, состоялось в четверг, 14 мая. Российские и турецкие военнослужащие прошли 15 километров, отмечается в сообщении. Кроме этого, к патрулированию со стороны РФ привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр".

Известно, что за движением совместной российско-турецкой колонны с воздуха следили беспилотники ВКС РФ. Организацией взаимодействия между Турцией и РФ занялся Совместный координационный центр.

Впервые турецкие и российские военнослужащие вышли на патрулирование трассы М-4 в Идлибе 15 марта текущего года. Второе совместное патрулирование прошло 23 марта.