Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

 КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи
Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

 СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов
РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

 Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

 КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи
Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

 СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов
РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

 Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

12:13   14 Мая 2020
Общество

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что стране угрожает дефицит водных ресурсов, поэтому необходимо провести оптимизацию использования воды.

Как отмечается в материале ФАН, было проведено исследование поверхностных вод с привлечением специалистов и научных учреждений. Изучение водных ресурсов показало, что из-за малого количества осадков в последние пять лет, существует вероятность возникновения дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют большую нагрузку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #вода #дефицит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...