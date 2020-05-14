Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что стране угрожает дефицит водных ресурсов, поэтому необходимо провести оптимизацию использования воды.

Как отмечается в материале ФАН, было проведено исследование поверхностных вод с привлечением специалистов и научных учреждений. Изучение водных ресурсов показало, что из-за малого количества осадков в последние пять лет, существует вероятность возникновения дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют большую нагрузку.