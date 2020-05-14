Белорусский ЦИК получил заявление от инициативной группы в поддержку Лукашенко

Центризбирком Республики Белоруссия подтвердил получение заявки, направленной инициативной группой в поддержку кандидатуры нынешнего главы страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах, пишут СМИ.

Выборы президента Белоруссии состоятся летом этого года. Ранее Лукашенко заявил, что не видит никаких препятствий для проведения выборов.

В прошлый раз граждане РБ выбирали главу государства в 2015 году, когда победу на выборах одержал Александр Лукашенко. Одной из дат проведения голосования, предложенных ранее, являлось 30 августа, что совпадает с днем рождения белорусского президента, однако позже выборы назначили на 9 августа.