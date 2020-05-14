Концепцию общественной безопасности РФ на период до 2030 года планируется утвердить в текущем году, сообщили в аппарате Совета безопасности.

В подготовке документа задействованы 17 министерств и ведомств, включая МВД. Прописываются основные источники угроз, цели, задачи, принципы и ключевые направления деятельности уполномоченных органов, задействованных в обеспечении общественной безопасности. Действующая концепция, утвержденная семь лет назад, действует до конца 2020 года

Также аппарат Совбеза проинформировал, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем благодаря режиму самоизоляции и профилактическим мероприятиям. В поле зрения остаются и десятки других актуальных тем нацбезопасности, в том числе предупреждение и ликвидация последствий ЧС, экологические, энергетические и транспортные вопросы.