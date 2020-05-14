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11:48   14 Мая 2020
Россия

Совбез готовит концепцию общественной безопасности России до 2030 года

Совбез готовит концепцию общественной безопасности России до 2030 года

Концепцию общественной безопасности РФ на период до 2030 года планируется утвердить в текущем году, сообщили в аппарате Совета безопасности.

В подготовке документа задействованы 17 министерств и ведомств, включая МВД. Прописываются основные источники угроз, цели, задачи, принципы и ключевые направления деятельности уполномоченных органов, задействованных в обеспечении общественной безопасности. Действующая концепция, утвержденная семь лет назад, действует до конца 2020 года

Также аппарат Совбеза проинформировал, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем благодаря режиму самоизоляции и профилактическим мероприятиям. В поле зрения остаются и десятки других актуальных тем нацбезопасности, в том числе предупреждение и ликвидация последствий ЧС, экологические, энергетические и транспортные вопросы.

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Автор: Ирина Большунова
#совбез рф #нацбезопасность

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