Вооруженный конфликт в Донбассе начался в результате произошедшего в Киеве в 2014 году Майдана, а закончится он не может, вероятно, потому, что у противоборствующих сторон нет желания договариваться.

Такое мнение в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону высказала бывший прокурор республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Отвечая на вопрос Гордона о том, почему у России не получилось спокойно забрать территорию в Донбассе, как это произошло с Крымом, Наталья Поклонская заявила:

«Во-первых, не у России получилось с Крымом, а у нас, у крымчан, получилось сохранить то, что мы имеем».

Депутат поинтересовалась, к кому, если не к России, было обращаться крымчанам после произошедших в Киеве событий. И сразу предположила – к Америке, что ли?

«Нам "черных человечков" не надо, у нас все свое, родное: и язык, и культура, и все, что связывает нас с нашей исторической родиной. Это не чужая страна, это наша страна», — подчеркнула она.

При этом Наталья Поклонская отметила, что в Донбассе ситуация складывалась совсем иначе.

«Донбасс — другое дело. Донбасс — это, мне кажется, какая-то операция, конспирация, отвлечение внимания. Почему политики, дипломаты до сих пор не могут договориться? Наверно, желания нет», — добавила депутат.

Также она отметила, что нельзя во всем произошедшем обвинять Россию, и напомнила, что, как не раз заявлял президент РФ Владимир Путин, российских войск на территории Донбасса не было. Вооруженный конфликт на востоке Украины, по мнению Поклонской, начался из-за Майдана и государственного переворота в Киеве.

«Была стабильность, какой-никакой этот Янукович, но мы жили на Украине. Честно скажу, я даже не думала, что можно провести референдум в Крыму, — вспомнила депутат. — Все было нормально, и вдруг вот это все, сейчас Донбасс в огне».

В заключение интервью Поклонская рассказала, что ее бабушка, которой сейчас 94 года, до сих пор живет в Донбассе и не хочет никуда уезжать с родной земли.