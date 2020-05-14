ВЭБ профинансирует строительство новых заводов по утилизации отходов

Российские корпорации "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ договорились о создании 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом говорится в сообщении ВЭБа, который частично профинансирует проект.

Общая стоимость строительства составит 600 млрд рублей. Предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ в реализации экологически чистых заводов составит 200 млрд рублей, отмечается в сообщении.

"Ростех" выступит оператором программы и займется разработкой мер государственной поддержки и реализации проекта. Что касается "Росатома", то корпорация выступит в качестве технологического партнера, передает РИА Новости.

По словам гендиректора "Росатома" Сергея Чемезова, строительство заводов предотвратит возникновение 80 новых полигонов ТБО.