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11:38   14 Мая 2020
Общество

ВЭБ профинансирует строительство новых заводов по утилизации отходов

ВЭБ профинансирует строительство новых заводов по утилизации отходов

Российские корпорации "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ договорились о создании 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом говорится в сообщении ВЭБа, который частично профинансирует проект.

Общая стоимость строительства составит 600 млрд рублей. Предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ в реализации экологически чистых заводов составит 200 млрд рублей, отмечается в сообщении.

"Ростех" выступит оператором программы и займется разработкой мер государственной поддержки и реализации проекта. Что касается "Росатома", то корпорация выступит в качестве технологического партнера, передает РИА Новости.

По словам гендиректора "Росатома" Сергея Чемезова, строительство заводов предотвратит возникновение 80 новых полигонов ТБО.

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Автор: Ирина Большунова
#завод #росатом #ростех #утилизация #переработка отходов

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