Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

 КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи
Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

 СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов
РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

 Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-конференцию на тему сдачи ЕГЭ в период пандемии

 КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

КНДР получит от России 25 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи
Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

Газета The New York Post сообщила, что Ким Чен Ын вновь "пропал"

 СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов

СНБО: Украина может столкнуться с нехваткой водных ресурсов
РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

РФ и Турция в одиннадцатый раз вышли на совместное патрулирование трассы М-4

 Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

11:36   14 Мая 2020
Общество

Ушла из жизни киноактриса Алла Мещерякова

Ушла из жизни киноактриса Алла Мещерякова

Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни. О смерти актрисы стало известно из сообщения пресс-службы Союза кинематографистов РФ.

Пресс-секретарь Союза сообщил, что Мещерякова скончалась 11 мая в возрасте 77 лет. Смерть артистки стала большой утратой для кинематографа, подчеркнули в Союзе. 

На экранах Мещерякову можно было увидеть с 1964 года. На ее счету съемки более чем в 80 картинах. Поклонники запомнили актрису по ролям в таких культовых советских фильмах, как "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и другим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #актриса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...