Ушла из жизни киноактриса Алла Мещерякова

Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни. О смерти актрисы стало известно из сообщения пресс-службы Союза кинематографистов РФ.

Пресс-секретарь Союза сообщил, что Мещерякова скончалась 11 мая в возрасте 77 лет. Смерть артистки стала большой утратой для кинематографа, подчеркнули в Союзе.

На экранах Мещерякову можно было увидеть с 1964 года. На ее счету съемки более чем в 80 картинах. Поклонники запомнили актрису по ролям в таких культовых советских фильмах, как "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и другим.