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11:36   14 Мая 2020
Общество

Медики ФМБА обнаружили нетипичную форму коронавируса

Медики ФМБА обнаружили нетипичную форму коронавируса

Российские специалисты выявили двух пациентов, у которых COVID-19 протекает не в типичной форме, рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Медики обратили внимание, что у людей не только поднялась температура, но и появились боли в животе. Специалисты выполнили диагностическую лапароскопию, благодаря которой выявили наличие жидкости в брюшной полости пациентов с подтвержденным COVID-19.

То, что у двух пациентов наблюдался серозный перитонит, свидетельствует о новом варианте COVID-19, отмечают специалисты ФМБА. Воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сообщает канал "360". Основными симптомами COVID-19 являются высокая температура и кашель. Иногда возникает отдышка.

За минувшие сутки в России выявили 9974 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе. Всего в РФ зафиксировано 252 245 случаев COVID-19. За все время 53 530 людям удалось выздороветь. Те, кто выздоровел и не страдает хроническими заболеваниями, могут сдать плазму. Медики используют ее в процессе лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

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Автор: Борис Нестеров
#фмба #пандемия #коронавирус

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