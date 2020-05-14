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Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

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11:30   14 Мая 2020
Политика

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова украинского журналиста Дмитрия Гордона по поводу ее интервью.

Ранее она дала интервью Гордону в режиме онлайн. После беседы журналист назвал Поклонскую предателем, а само интервью он намеревается отправить в Гаагу для судебного процесса. Он отметил, что до 2014 года она была гражданкой Украины и работала в Генпрокуратуре.

Поклонская поблагодарила Гордона за возможность высказаться, но она не стала его критиковать за резкие высказывания, поскольку, по ее мнению, в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свое мнение.

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Автор: Руслан Неглинный
#поклонская #интервью #гордон

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