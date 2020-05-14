Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова украинского журналиста Дмитрия Гордона по поводу ее интервью.

Ранее она дала интервью Гордону в режиме онлайн. После беседы журналист назвал Поклонскую предателем, а само интервью он намеревается отправить в Гаагу для судебного процесса. Он отметил, что до 2014 года она была гражданкой Украины и работала в Генпрокуратуре.

Поклонская поблагодарила Гордона за возможность высказаться, но она не стала его критиковать за резкие высказывания, поскольку, по ее мнению, в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свое мнение.