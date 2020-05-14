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 Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи
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11:12   14 Мая 2020
Экономика

Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

Доллар подорожал на четыре копейки — до 73,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром 14 мая.

Курс евро также колеблется недалеко от уровня закрытия предыдущей сессии: расчетами "завтра" по состоянию на 10:02 по московскому времени он снизился на семь копеек — до 79,84 рубля. Что касается нефти, стоимость июльского фьючерса на марку Brent поднялась на 1,78% — до 29,71 доллара за баррель.

В Центробанке РФ ранее сообщили, что реальный эффективный курс рубля в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом. Этот показатель рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров при учете их доли во внешнем торговом обороте страны. Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает, что ожидать серьезного укрепления рубля в ближайшее время не стоит даже при условии роста цен на нефть.

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Автор: Борис Нестеров
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