Самолеты ВКС РФ доставили на родину более 70 военных специалистов из Италии

Десятый самолет Военно-космических сил (ВКС) РФ с российскими специалистами и военной техникой вернулся из Италии. Об этом сообщает Министерство обороны.

Согласно данным оборонного ведомства, с 8 мая из Италии в Россию были доставлены более 70 военнослужащих, которые помогали итальянцам бороться с коронавирусной инфекцией, и 19 единиц специальной военной техники.

«Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке», — говорится на официальном сайте ведомства.

С 22 марта по 7 мая российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов почти в 100 населенных пунктах в области Ломбардия. 6 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале вывода российских подразделений РХБ защиты из Италии.