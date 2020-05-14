Депутаты Рады раскритиковали Шмыгаля за отрицание Дня Победы

Политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает против пренебрежительного отношения к Дню Победы, которое продемонстрировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной раде.

Депутаты парламентской партии показательно покинули свои места во время речи главы правительства, выразив несогласие с повесткой, которая направлена на отрицание Дня Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Сопредседатель оппозиционной партии Юрий Бойко отметил, что миллионы украинцев считают День Победы святым праздником и хотят его отмечать. Негативное отношение Шмыгаля к великому подвигу недопустимо.