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 Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"
Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

 Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи
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10:48   14 Мая 2020
Политика

Депутаты Рады раскритиковали Шмыгаля за отрицание Дня Победы

Депутаты Рады раскритиковали Шмыгаля за отрицание Дня Победы

Политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает против пренебрежительного отношения к Дню Победы, которое продемонстрировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной раде.

Депутаты парламентской партии показательно покинули свои места во время речи главы правительства, выразив несогласие с повесткой, которая направлена на отрицание Дня Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.

Сопредседатель оппозиционной партии Юрий Бойко отметил, что миллионы украинцев считают День Победы святым праздником и хотят его отмечать. Негативное отношение Шмыгаля к великому подвигу недопустимо.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #верховная рада #день победы

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