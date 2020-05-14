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Врачи выявили за сутки более 9900 новых случаев COVID-19 в России

 Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"
Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

 Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи
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10:48   14 Мая 2020
Общество

Врачи выявили за сутки более 9900 новых случаев COVID-19 в России

Врачи выявили за сутки более 9900 новых случаев COVID-19 в России

Тест на коронавирусную инфекцию, который был проведен за последние сутки, показал положительный результат у 9974 россиян в 84 регионах РФ. Об этом сообщил оперштаб.

По данным организации на четверг, 14 мая, у 4049 пациентов с выявленной инфекцией не наблюдаются клинические симптомы болезни. Общее число случаев коронавируса в РФ выросло до 252 245. 

Выздоровели от коронавируса 5527 человек, передает организация. Таким образом общее число россиян, победивших COVID-19, превысило 53 тысячи человек. 

Всемирная организация здравоохранения 11 мартазаявила, что коронавирусная вспышка переросла из эпидемии в пандемию. Вирус успел проникнуть практически во все страны мира. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

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