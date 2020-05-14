Врачи выявили за сутки более 9900 новых случаев COVID-19 в России

Тест на коронавирусную инфекцию, который был проведен за последние сутки, показал положительный результат у 9974 россиян в 84 регионах РФ. Об этом сообщил оперштаб.

По данным организации на четверг, 14 мая, у 4049 пациентов с выявленной инфекцией не наблюдаются клинические симптомы болезни. Общее число случаев коронавируса в РФ выросло до 252 245.

Выздоровели от коронавируса 5527 человек, передает организация. Таким образом общее число россиян, победивших COVID-19, превысило 53 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 мартазаявила, что коронавирусная вспышка переросла из эпидемии в пандемию. Вирус успел проникнуть практически во все страны мира.