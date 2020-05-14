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Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

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10:28   14 Мая 2020
Экономика

Центробанк России передал отчет за 2019 год в Госдуму и правительство

Центробанк России передал отчет за 2019 год в Госдуму и правительство

Отчет Банка России за прошлый год направлен президенту, в правительство страны и Государственную думу, говорится в заявлении регулятора.

Документ, который нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании, отражает приоритеты Центробанка и его решения, призванные обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка. Кроме того, там содержится анализ внешних и внутренних условий функционирования ЦБ, аудиторские заключения.

Так, по итогам 2019 года Банк России получил убыток в размере 182,6 млрд рублей против 434,7 млрд годом ранее, а объем активов достиг 40,5 трлн рублей (на 2,9% больше, чем год назад). Величина активов в иностранных валютах и золоте выросла на 85,1 млрд долларов. Численность персонала уменьшилась на 1,2 тысячи человек (2,4%) — до 49,4 тысячи.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что текущий уровень государственного долга России является одним из самых низких в мире.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #банк россии #центробанк рф

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