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 Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"
Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

Поклонская заявила об отсутствии свободной журналистики на Украине

 Курс рубля слабо меняется на старте торгов Московской биржи

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10:01   14 Мая 2020
Общество

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Пандемия коронавируса повлекла за собой появление так называемых "COVID-диссидентов". С обращением к ним выступил инфекционист Георгий Сапронов.

Показная смелость, которую проявляют люди, не верящие в опасность коронавирусной инфекции, означает, что болезнь их пока не коснулась, заметил в комментарии РИА Новости главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. После того, как "COVID-диссиденты" лично окажутся лицом к лицу с пандемией, они смогут самостоятельно опровергнуть распространяемую ими информацию и поделиться опытом лечения, заметил доктор.

Граждане в состоянии обеспечить личную безопасность, используя средства индивидуальной защиты, заметил главный врач столичной клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Маски и перчатки также помогут людям реже дотрагиваться до лица. После медик призвал россиян продолжать соблюдать защитные меры, которые согласовало правительство. Не стоит забывать и про антисептики. Однако самостоятельно их производить не стоит, напомнили в МЧС, сообщает телеканал "360".

Последнюю информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там своевременно публикуются указы правительства, которые нацелены на борьбу с распространением пандемии. Помимо этого там описаны первые симптомы и указан телефон всероссийской горячей линии поддержки населения.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус

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