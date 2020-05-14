Джабаров объяснил поведение Польши в отношении России и рассказал о последствиях

Польша вновь пытается выставить себя жертвой сговора лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и главы СССР Иосифа Сталина, обелив тем самым свою позицию в годы Второй мировой войны.

Об этом заявил первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей критику, с которой польские дипломаты отреагировали на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что вся ответственность и вина за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на Гитлеровской Германии.

В польском МИД сочли, что это заявление Мааса имеет упрощенный характер и не снимает с Советского Союза ответственности за заключение пакта Молотова – Риббентропа, а также ответственность за агрессию против Польши.

«Это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали», — добавили в МИД Польши.

При этом польские дипломаты отметили, что Варшава настаивает на равной ответственности России и Германии за начало войны, так как, по мнению большинства историков, война не началась бы, если бы не был заключен пакт Молотова – Риббентропа.

Комментируя это выступление польского МИД, сенатор Джабаров заявил, что таким образом Польша ввести в заблуждение всю мировую общественность.

«Все документы из архивов свидетельствуют о том, что Польша далеко не является невинной овечкой или жертвой сговора Сталина и Гитлера, как она пытается себя представить, — подчеркнул сенатор. — Это попытка обелить свою позицию во Второй мировой войне».

Джабаров также напомнил, как польское руководство в начале войны бежало из страны, бросив свой народ в условиях безвластия. А перед этим, добавил сенатор, польские власти, которым немцы предъявили ультиматум, отказались пропустить в Чехословакию части Красной Армии, и после этого немцы оккупировали Польшу, наплевав на ее позицию – об этом нынешняя Варшава забывает

«Я думаю, что это попытка сведения счетов с Россией, — добавил сенатор, отметив, что корни всей «мерзости» польского руководства относительно России уходят в Средние века. — Мы помним известные польские набеги на территорию России, а также, как поляки сидели в Кремле, поддерживая очередного Лжедмитрия. Они пытались посадить на русский престол своих ставленников. Эта вся история уходит в далекие времена».

Теперь же, по его словам, в Польше хотят вдобавок оклеветать Россию и ее вклад в победу над нацизмом, забывая о том, сколько советских воинов погибли, освобождая их страну.

«Эти люди отдали свои жизни за свободу польского народа, а сейчас власти просто глумятся над памятью наших воинов. Я думаю, что нужно больше вскрывать архивных документов и давать отпор на всех мировых площадках, в том числе на международных и парламентских», — подчеркнул сенатор.

Также Джабаров выразил мнение, что агрессивную позицию Варшавы по отношению к Москве можно объяснить тем, что Польша, продвигая позицию США по сдерживанию России, возомнила себя «главной в Европе».