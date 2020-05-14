Производство в РФ осваивает новые турбинные технологии фирмы Rosler

На базе российского предприятия решаются задачи по обеспечению полной локализации важных узлов газотурбинного оборудования.

Скандал немецкой компании Siemens из-за контракта на поставку турбин в Россию, произошедший в прошлом, дал российскому бизнесу ясно понять уязвимость отечественной энергетической отрасли. После этого одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению независимости РФ от импорта стала локализация производства иностранных комплектующих газотурбинного оборудования на российской территории.

Один из примеров успеха данного направления российской деятельности можно наблюдать в материале информационного портала «Сделано у нас», в котором было рассказано о запуске на Невском заводе города Санкт-Петербург «установки для дробеструйного упрочнения лопаток компрессора и дисков турбины MS 5002Е, входящей в состав газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога». Данное мероприятие реализовано в рамках сотрудничества РФ с компанией Rosler, которая является одним из признанных лидеров в области использования технологии дробеструйного упрочнения.

Предполагается, что успешное освоение новых турбинных технологий Rosler позволит российскому предприятию реализовать одну из стратегических задач в достижении 100% локализации наиболее ответственных деталей и узлов газовой турбины MS 5002 E.

«Это первая единица технологического оборудования, вводимая в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта по локализации компрессорных лопаток и дисков турбины ГПА-32 «Ладога». Проект имеет стратегическое значение для отечественного энергомашиностроения, его реализация позволит увеличить уровень локализации в производстве отказаться от импорта компрессорных лопаток и дисков турбины», — прокомментировал данное событие вице-президент по оптимизации и развитию производства АО «РЭП Холдинг» Алексей Горин, указывая на то, что в итоге отечественное предприятие сможет освоить новые компетенции, в результате чего будет налажен выпуск продукции, которая позволит существенно снизить стоимость отечественного газотурбинного оборудования.

Ранее отечественные разработчики стали на шаг ближе к завершению работ над созданием газотурбинной установки ГТЭ-65.1.