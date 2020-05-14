Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

 Производство в РФ осваивает новые турбинные технологии фирмы Rosler

Производство в РФ осваивает новые турбинные технологии фирмы Rosler
Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

 Трамп заявил о необходимости сделать ключевую ставку в США отрицательной

Трамп заявил о необходимости сделать ключевую ставку в США отрицательной
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

Инфекционист Сапронов ответил "COVID-диссидентам"

 Производство в РФ осваивает новые турбинные технологии фирмы Rosler

Производство в РФ осваивает новые турбинные технологии фирмы Rosler
Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

 Трамп заявил о необходимости сделать ключевую ставку в США отрицательной

Трамп заявил о необходимости сделать ключевую ставку в США отрицательной
Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

Российские консервы потеснили прибалтийские шпроты в магазинах Риги

 Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии

Эксперты ООН исказили заявление US AFRICOM, чтобы «выявить» присутствие ЧВК «Вагнера» в Ливии
9:42   14 Мая 2020
Политика

Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

КНР может ввести санкционные меры против США из-за обвинений, связанных с коронавирусом, сообщает газета Global Times.

Как известно, США пытается упрекнуть Китай в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Также сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм заявил, что внес законопроект о введении санкций против Китая. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев. 

Пекин выразил решительный протест относительно внесения в сенат США законопроекта. Китайская сторона утверждает, Америка в своих упреках абсолютно пренебрегает фактами. Также власти КНР представили общественности документ — все американские мифы и фейки по COVID-19 подробно разбираются и опровергаются по 24 пунктам. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #санкции #китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...