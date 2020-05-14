Китай может ввести санкции против США после обвинений из-за COVID-19

КНР может ввести санкционные меры против США из-за обвинений, связанных с коронавирусом, сообщает газета Global Times.

Как известно, США пытается упрекнуть Китай в ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Также сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм заявил, что внес законопроект о введении санкций против Китая. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

Пекин выразил решительный протест относительно внесения в сенат США законопроекта. Китайская сторона утверждает, Америка в своих упреках абсолютно пренебрегает фактами. Также власти КНР представили общественности документ — все американские мифы и фейки по COVID-19 подробно разбираются и опровергаются по 24 пунктам.