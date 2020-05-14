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9:41   14 Мая 2020
Общество

Российские силовики выявили более двух десятков случаев распространения фейков в апреле

Российские силовики выявили более двух десятков случаев распространения фейков в апреле

Правоохранительные органы выявили свыше 20 фактов распространения недостоверной информации в России в апреле, сообщили в МВД.

Генпрокуратура РФ ранее обратилась в Роскомнадзор с требованием о блокировке фейковых материалов, в которых приводилась недостоверная информация о коронавирусе нового типа. В частности, в публикациях, размещенных на различных интернет-площадках, утверждалось, что коронавирус якобы имеет искусственное происхождение. Видеоматериалы с подобным содержанием были обнаружены правоохранителями на видеохостинге YouTube, а также в социальной сети "ВКонтакте". В связи с изменениями в российском законодательстве распространители фейков о COVID-19 могут получить не только административное, но и уголовное наказание.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #мвд #фейки #коронавирус

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