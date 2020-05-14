Трамп заявил о необходимости сделать ключевую ставку в США отрицательной

США должны последовать примеру ряда других государств и ввести отрицательную ключевую ставку, получая дополнительные возможности займа денег. Об этом заявил президент Дональд Трамп, пытающийся повлиять на кредитную политику ФРС.

Вашингтон нуждается в наиболее выгодных условиях кредитования и получении дополнительных денег. Реализовать планы властей страны можно при содействии Федеральной резервной системы (ФРС), выступающей в качестве главного американского финансового регулятора. Трамп призывает ее руководителя Джерома Пауэлла понизить ключевую ставку до отрицательных значений, используя опыт ряда стран-партнеров.

Деятельность резервной системы США не может контролироваться президентом напрямую, напоминает РИА Новости. В связи с этим развивается конфликт между главой государства и руководством регулятора. Трамп неоднократно подвергал Пауэлла критике, обвиняя его в нежелании содействовать стабилизации национальной экономики. ФРС продолжает реализовывать независимую политику, следуя собственной антикризисной стратегии.