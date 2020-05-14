Пандемия COVID-19 привела к уменьшению среднего размера ипотеки в России

Меры по противодействию коронавирусной инфекции могут нести дополнительные риски для банков, поэтому они уменьшают средний размер ипотечного займа. Исследование рынка провели аналитики бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний размер ипотеки в России возрастал пропорционально с повышением стоимости квадратного метра, однако в апреле 2020 года наблюдается тенденция на снижение суммы займа. В течение месяца российские банки выдавали клиентам около 2,48 млн рублей на приобретение жилья, это подтвердили в крупнейших отечественных кредитных организациях.

Изменение вектора кредитной политики обусловлено коронавирусом и спадом в мировой финансовой системе. В период дестабилизации экономики многие клиенты могли потерять долю своего дохода, поэтому банки берут на себя дополнительные риски. Решение снижать размер займа обусловлено желанием обезопасить активы, при этом сохранив работоспособность кредитной сферы.