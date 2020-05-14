Власти РФ покроют расходы российских авиакомпаний с февраля по июнь

Правительство РФ каждый месяц будет направлять российским авиакомпаниям средства для покрытия всех расходов в период с февраля по июнь текущего года, заявили в Минтрансе России.

Российские власти оказывают государственную поддержку отечественным авиакомпаниям, которые понесли убытки в связи с пандемией коронавируса нового типа. Ранее правительство приняло решение о выделении более 23 миллиардов рублей в качестве компенсации российским авиаперевозчикам. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин, который отметил, что посредством выделенных финансов авиакомпании смогут выплатить зарплаты своим работникам, оплатить стоянку самолетов, погасить лизинговые платежи, а также покрыть прочие хозяйственные расходы.