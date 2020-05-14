Трамп призвал губернаторов США работать над открытием школ

Школы в США должны быть открыты. Такое мнение озвучил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп накануне встретился с губернаторами штатов Северная Дакота и Колорадо. Американский лидер отметил, что главы регионов однозначно должны открыть школы. По мнению Трампа, молодые люди в меньшей степени подвержены новой коронавирусной инфекции.

Глава Белого дома подчеркнул, что решение об открытии школ остается за губернаторами, но сам Трамп будет считать ситуацию стабильной только в случае, если ученики вернутся к нормальному режиму.

Президент США признал, что работники учебных заведений, возраст которых относится к группе риска, смогут приступить к выполнению своих обязанностей позднее.

В настоящий момент все школы на территории Соединенных Штатов не работают в связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса. Значительная часть регионов решили не возобновлять привычный режим школ до конца учебного года.