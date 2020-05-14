Регионы РФ получат более шести тысяч аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Соглашение на поставку 6 711 аппаратов ИВЛ "Авента-М" в российские регионы было подписано Минпромторгом РФ и входящим в Ростех концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Сумма контракта оценивается в 7,5 миллиарда рублей.

Стоимость одного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" составляет чуть более одного миллиона рублей. Кроме того, ведомство рассматривает покупку пяти аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet. Стоимость одного такого аппарата составляет около десяти миллионов рублей.

Эта техника будет направлена в медицинские организации федерального и регионально уровней. Аппараты ИВЛ должны быть переданы заказчику до декабря этого года, а аппараты ЭКМО ожидаются с августа по декабрь.

Производителем аппаратов ИВЛ "Авента" является АО "Уральский приборостроительный завод", распложенный в Свердловской области. Он поставляет медицинское оборудование на рынок последние восемь лет, передает РИА Новости.